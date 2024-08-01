2024-08-01 12:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الخميس، أن العراق حلّ بالمرتبة الخامسهبين الدول الأكثر استيراداً من تركيا في شهر حزيران/ يونيو الماضي، مشيرة إلىانخفاض الصادرات بنسبة 8.3%، والواردات بنسبة 4.4% خلال الشهر المذكور.

وذكرتالهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "إجمالي الصادرات التركيةخلال شهر حزيران/ يونيو الماضي بلغت 19 ملياراً 49 مليون دولار بانخفاض نسبته 8.3%،فيما بلغت الواردات 24 ملياراً 920 مليون دولار بانخفاض نسبته 4.4% مقارنة مع شهرحزيران/ يونيو 2023".

وبينتأن "ألمانيا الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات استوردت بمبلغ ملياراً و555ملايين دولار، تليها الولايات المتحدة بملياراً و287 مليون دولار، والإمارات بملياراًو59 مليون دولار".

وتابعت"وإيطاليا جاءت رابعاً بـ984 مليون دولار، والعراق خامساً بـ853 مليون دولار".

ويستوردالعراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران،وبنسبة أقل من دول الخليج والأردن.