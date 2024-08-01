نينوى تسجل حالتي إصابة بالحمى النزفية إحداهما لامرأة توفيت في المستشفى

2024-08-01 14:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت صحة نينوى، اليوم الخميس، تسجيل حالتي إصابة بالحمى النزفية أحدهما لامرأة توفيت في أحد مستشفيات الموصل.

وقال مصدر في صحة نينوى لوكالة شفق نيوز إن "امرأة بعمر 50 عاماً توفيت بعد اصابتها بالحمى النزفية في مستشفى الشفاء بالموصل، فيما سجلت المستشفى ايضاً اصابة شاب بعمر 20 عاماً من أهالي حي الآبار بأيمن الموصل يعمل جزاراً".

وأوضح المصدر بان "المرأة التي توفيت من أهالي قرية العريج في ناحية حمام العليل (جنوب الموصل)"، مبيناً أن "الأعراض ظهرت عليها منذ يوم 20 تموز الماضي، لكنها تأخرت في مراجعة المستشفى لتشخيص المرض حتى تفاقمت الحالة ووصلت الى الاخطار العالي".

وكان مصدر في دائرة صحة نينوى، قد أفاد يوم الأحد الماضي، بأن الصحة سجلت حالة اشتباه بالحمى النزفية لشاب، فيما بلغت حالات الإصابة في المحافظة 12 حالة منذ مطلع العام الحالي.