الكشف عن موقف لياو من مغادرة ميلان

2024-08-01 14:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الخميس (1 آب 2024)، عن موقف البرتغالي رافائيل لياو، نجم ميلان، من الأنباء التي ربطته بمغادرة الروسونيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال لياو خلال تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، "أنا متحمس للموسم، وسعيد برؤية زملائي في الفريق مرة أخرى ولعب موسم آخر بهذا القميص"، مبينا "لقد بقيت على اتصال مع الجميع تقريبا، وسألني فلورينزي عما إذا كنت أتدرب أم لا".

وحول مدربه الجديد باولو فونسيكا، علق البرتغالي "إنه شخص مباشر جدا، يظهر ما يريده على الفور، أنديته لعبت دائما كرة قدم جيدة وبالنسبة للمهاجمين يكون ذلك أفضل".

المصدر: وكالات