دولة عربية تبدأ حفر أول بئر للتنقيب عن النفط والغاز غير التقليدي

2024-08-01 14:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بدأت الإمارات في حفر أول بئر للتنقيب عن النفط والغاز غير التقليدي في منطقة الظفرة، في خطوة من شأنها استغلال موارد البلاد من الضخمة من الهيدروكربونات غير المستغلة. ووفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة مقرّها واشنطن، استهلّت شركة ترن ويل Turnwell التابعة لأدنوك للحفر، عملياتها في حفر أول بئر في منطقة الظفرة لاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية الواعدة في أبوظبي. تشكّل انطلاقة عمليات حفر أول بئر في الظفرة بداية لمرحلة جديدة ومهمة في مسيرة صناعة النفط بأبوظبي، إذ تدعم موارد الطاقة غير التقليدية خطط الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ورفع طاقة إنتاج النفط إلى 5 ملايين برميل بحلول 2027. وأسّست أدنوك للحفر شركة Turnwell في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز توظيف التكنولوجيا الحديثة، بهدف استكشاف وتطوير مصادر الطاقة غير التقليدية، وخلق قيمة مستدامة في مجال إنتاج النفط والغاز، دعمًا لهدف أدنوك المتمثل في زيادة إنتاجها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. النفط والغاز غير التقليدي في الإمارات تُقدَّر احتياطات مصادر الطاقة غير التقليدية مصطلح يشير إلى احتياطات النفط والغاز التي يتطلب استكشافها واستخراجها تقنيات متطورة بسبب نوعية المكامن التي تحتضنها في أبوظبي بـ 220 مليار برميل من النفط، و460 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. وتكفي احتياطات الغاز غير التقليدي في الإمارات وحدها استهلاك 180 عامًا، وفقًا لمعدل الاستهلاك السنوي في الإمارات. وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والإنتاج في أدنوك، نائب رئيس مجلس إدارة أدنوك للحفر، عبد المنعم الكندي: يمثّل تأسيس شركة ترن ويل وبداية عملياتها باستكشاف مصادر النفط والغاز غير التقليدي في الإمارات، إعلانًا لمرحلة جديدة بمسيرة صناعة الطاقة في أبوظبي. وأضاف: أسّسنا شركة رائدة توظف التكنولوجيا المتطورة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها لاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية الهائلة في الإمارات. وأشار إلى أن البدء في تطوير مشروعات النفط والغاز غير التقليدي في الإمارات يوفر فرصًا كبيرة لتطوير صناعة النفط، ويدعم جهود البلاد بالاستمرار في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكل مسؤول وموثوق. التنقيب على مصادر الطاقة غير التقليدية أنشأت الإمارات شركة ترن ويل من خلال شراكة إستراتيجية بين شركة أدنوك للحفر وشلمبرجيه Schlumberger وباترسون PattersonUTI القابضة. واستثمر أطراف الشراكة نجاحاتهم وخبراتهم الواسعة بتنفيذ المشروعات في مجال الطاقة غير التقليدية إقليميًا وعالميًا، بتوظيف وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة في علميات التصميم وهندسة الإكمال وحلول الإنتاج في الشركة الجديدة. وحصلت الشركة في شهر مايوأيار 2024 على أول عقد لاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية بقيمة 6.24 مليار درهم 1.7 مليار دولار أميركي من أدنوك لحفر 144 بئرًا. ويعدّ العقد بداية لمشروعات مستقبلية عديدة تستعد الشركة لتنفيذها، لاستكشاف مصادر النفط والغاز غير التقليدي الغنية في إمارة أبوظبي. وتستفيد ترن ويل من استثمارات واستحواذات شركة إنرسول Enersol في مجال تكنولوجيا خدمات حقول النفط المتطورة، من خلال توظيف وإدماج تقنيات الذكاء المتطورة في مجال الحفر لتعزيز كفاءة العمليات وخفض التكاليف وتحسين مقاييس الأداء الرئيسة، ما يمكّنها من استكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية الهائلة في أبوظبي بشكل فعال وآمن ومسؤول. وتعمل أدنوك للحفر على تعزيز جهودها لترسيخ دورها المحوري والمهم في تطوير اقتصاد الإمارات والداعم لأدنوك، لتنفيذ خططها التوسعية في الإنتاج بمجالات الطاقة التقليدية وغير التقليدية، من خلال بناء منظومة تكنولوجية متكاملة تسهم فيها شركتا إنرسول وترن ويل بالاستثمار في التكنولوجيا المتطورة وتوظيف وإدماج الذكاء الاصطناعي في عمليات الشركة. ويتطلب العمل في المرحلة الأولي لاستكشاف مصادر النفط والغاز غير التقليدي في الإمارات تشغيل 9 حفارات برية تقريبًا، تمتلك أدنوك للحفر منها 5 حفارات ضمن أسطولها منذ 31 ديسمبركانون الأول 2023.