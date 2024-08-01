المنتجات الصيدلانية أهم استيرادات العراق من المغرب خلال العام الماضي

2024-08-01 14:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف موقع "trademap" المختص بدراسة الأسواق العالمية، يومالخميس، أن المنتجات الصيدلانية المغربية كانت من أهم المواد التي استوردها العراقخلال العام 2023.

وذكرالموقع الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات والطلب الدولي والأسواقالبديلة والأسواق التنافسية، في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن"العراق استورد من المغرب خلال العام الماضي 17 مادة من السلع الرئيسية بقيمةمالية بلغت 2.720 مليون دولار".

وأضافأن "المواد الصيدلانية جاءت أولاً في استيرادات العراق من المغرب بقيمة بلغت958 ألف دولار"، مبيناً أن "نمو الاستيرادات انخفض من المغرب بنسبة 26%ما بين 2017 إلى 2023، تليها فول الصويا بقيمة مالية بلغت 476 ألف دولار، واللحوموالأسماك بقيمة 321 ألف دولار، ومن ثم المركبات وأجزاءها بقيمة 267 ألف دولار".

فيماكشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني العام الماضي عن إنفاق ثلاثة مليارات دولارلاستيراد الأدوية سنوياً، كما تعهد بالنهوض بقطاع صناعة الأدوية من خلال إجراءاتعديدة ستعمل عليها حكومته بما يضمن تطوير هذه الصناعة وتوطينها.