2024-08-01 14:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الخميس (1 آب 2024)، عمله على تقييم عمل المدراء كافة في العاصمة، من أجل الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة الى المواطنين.

وقال عضو المجلس عبد نجم البهيان العامري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس محافظة بغداد يعمل على تقيم ومتابعة عمل كل المدراء العامين في الدوائر التي هي ضمن رقابته، من اجل احداث اصلاح وتغيير في عمل تلك الدوائر خاصة الخدمية منها والتي هي على تماس مباشر مع المواطنين".

وبين العامري ان "مجلس محافظة بغداد لديه ملاحظات ومؤشرات على عمل الكثير من الدوائر الخدمية في بغداد، وهو يعمل على تطوير عمل تلك الدوائر، ولهذا هناك رقابة عليها وكذلك هناك زيارات ميدانية متكررة لأعضاء المجلس بشكل مستمر بهدف الارتقاء بعمل تلك الدوائر والاستماع لمعاناة المواطنين خلال مراجعة تلك الدوائر والعمل على تذليها".