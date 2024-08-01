2024-08-01 15:06:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلن وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، عن استكمال جميع الاستعدادات الخاصة بتنفيذ خطة تأمين الزيارة الاربعينية، فيما اشار الى ان الأجهزة الامنية تعمل بحزم مع جميع الحركات الدينية المتطرفة ولن تسمح بوجودهم داخل الزيارة. وقال الشمري، خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة كربلاء المقدسة، تابعته منصة “إيشان”: “اكملنا جميع الاستعدادات في المحافظات، […]

ظهرت المقالة الداخلية تستعد للحركات الدينية المتطرفة أيام الأربعينية: لن نسمح بوجودهم في الزيارة أولاً على ايشان.