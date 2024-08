الناصرية تسجل ثاني اعلى درجة حرارة في العالم

2024-08-01 15:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مؤشر محطة بلاسيرفيلي الأمريكي اليوم الخميس ، عن تسجيل مدينة الناصرية المرتبة الثانية عالمياً كاعلى مدينة بشدة الحرارة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت بيانات تم نشرها بحسب الموقع المذكور وتابعتها شبكة أخبار الناصرية ، ان هناك 15 مدينة على مستوى العالم سجلت اعلى حرارة بفعل التغيرات المناخية.واشارت...

