اخبار العراق الان

الرئيسيةشبكة اخبار الناصريةعامة › الناصرية تسجل ثاني اعلى درجة حرارة في العالم

الناصرية تسجل ثاني اعلى درجة حرارة في العالم

الناصرية تسجل ثاني اعلى درجة حرارة في العالم
الناصرية تسجل ثاني اعلى درجة حرارة في العالم
2024-08-01 15:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مؤشر محطة بلاسيرفيلي الأمريكي اليوم الخميس ، عن تسجيل مدينة الناصرية المرتبة الثانية عالمياً كاعلى مدينة بشدة الحرارة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت بيانات تم نشرها بحسب الموقع المذكور وتابعتها شبكة أخبار الناصرية ، ان هناك 15 مدينة على مستوى العالم سجلت اعلى حرارة بفعل التغيرات المناخية.واشارت...

The post الناصرية تسجل ثاني اعلى درجة حرارة في العالم appeared first on شبكة اخبار الناصرية.

واصل المتابعة على شبكة اخبار الناصرية