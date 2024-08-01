الشرطة النهرية بالموصل تنتشل جثتي شابين غرقا في منطقة الشلالات

2024-08-01 15:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الخميس، أن الشرطة النهرية انتشلت جثتي شابينغرقا في بركة مياه شمالي الموصل.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز إن "الشرطة النهرية بأمرة العقيد الغواص فيصل الجحيشيتمكنت من انتشال جثتي شابين غرقا أثناء السباحة ببركة مياه في منطقة الشلالات شماليالموصل".

وأوضحالمصدر أن "الشابين كان يسبحان ببركة موحلة وتم نقل جثتيهما إلى دائرة الطبالعدلي بالموصل لاستكمال الإجراءات القانونية، كما جرى إبلاغ مركز الشرطة القريبمن موقع الحادث بالواقعة لفتح تحقيق بالموضوع".