308 مليون دولار أرباح "بروج" في 3 أشهر.. قفزة بـ 33 بالمئة

2024-08-01 15:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت شركة بروج بي إل سي ، وهي شركة بتروكيماويات مدرجة في سوق أبوظبي المالي ، عن زيادة بنسبة 33 ٪ على أساس سنوي في صافي الأرباح في الربع الثاني من عام 2024 وبلغت 1.13 مليار درهم حوالي 308 مليون دولار بسبب ارتفاع المبيعات والكفاءة الاقتصادية ، حيث سجلت الشركة أعلى حجم إنتاج على الإطلاق. وقالت الشركة في بيان إن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18٪ على أساس سنوي لتصل إلى 2.25 مليار درهم إماراتي 613 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني ، مدعوما بزيادة الإيرادات بنسبة 6 ٪ وانخفاض تكلفة الطن بنسبة 6 ٪ ، مما يعكس مستوى الكفاءة المستدامة التي تحققت بسبب التأثير الإيجابي لبرنامج القيمة المضافة الذي وفر للإمارات 2.22 مليار درهم 607 مليون دولار أمريكي في عام 2023. كما حافظت بروج على مكانتها الرائدة في قطاع البتروكيماويات من حيث الربحية ، حيث بلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء 41 ٪؜ في الربع الثاني ، متجاوزة 37 ٪؜ التي تحققت في عام 2023.