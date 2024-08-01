2024-08-01 15:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، استرداد أحد كبار المتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية. وقال حنون في مؤتمر صحفي حضرته الاقتصاد نيوز، ان قضية سرقة القرن لن تموت مهما حاول الفاسدين حجبها عن الأجهزة الرقابية وانظار الشعب، مبينا ان مكافحة الفساد من أولويات الحكومة. وأضاف حنون، انه تم استرداد قاسم محمد من إقليم كردستان و المدير المفوض لشركة الحوت الاحدب بعد ان كان هارب الى تركيا وهو أحد كبار المتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية والسرقة المسجلة على المتهم 988 مليار دينار عراقي وهي ليست أرقاماً نهائية، لافتا الى ان نور زهير متهم مكفل وستتم محاكمته. واكد ان رئيس الوزراء متابع بشكل يومي لقضية الأمانات الضريبية، مشددا على انه تم القبض على متهم آخر وهو محمد فلاح الجنابي المدير المفوض لشركة القانت وهو متهم بسرقة أكثر من ترليون دينار عبر 79 صكاً مزوراً.