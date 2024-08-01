شطر تربية نينوى على طاولة وزير التربية ومستشار رئيس الوزراء

2024-08-01 16:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس (1 آب 2024)، مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشبك سعد سلطان إمكانية شطر المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزيرها استقبل مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشبك سعد سلطان"، مبينة ان "الجبوري ناقش مع سلطان إمكانية شطر المديرية العامة للتربية في نينوى للمساهمة بتخفيف الأعباء عن المراجعين والملاكات والطلبة نظرا لتزايد الاعداد سنويا في خطوة داعمة لتسهيل الإجراءات وابداء التعاون المطلق لتقديم الدعم الكامل للأقليات في المحافظة".

وأضاف البيان، "كما بحث الطرفان عدة مواضيع تربوية تعنى بالاستعدادات الجارية حاليا لاستقبال العام الدراسي الجديد كالإسراع في انهاء ملف طباعة الكتب المدرسية وتوفير بيئة مناسبة للطلبة عبر تفعيل المشاريع المتلكئة وافتتاح أخرى".



