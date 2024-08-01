الصحة تعلن إتلاف 226 كيلوغرام من المخدرات في بغداد

2024-08-01 16:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس (1 آب 2024)، إتلاف اكثر من 226 كيلوغرام من المخدرات في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم إتلاف (226) كغم و744 غم من المواد المخدرة المختلفة و(340) قرص من مادة الامفيتامين والمضبوطة وفق محاضر قانونية والمخزونة بالغرف الحصينة في الطب العدلي".

واضافت انه "تم فحص ووزن واختبار المواد المخدرة قبل اتلافها للتأكد من مطابقتها مع محاضر الضبط القانونية وبعدها تنقل الى محارق ذات درجات حرارة عالية جدا تفوق 1300 درجة مئوية بعدها يجري فحصها فنيناً للتأكد من عدم فعاليتها".

وأكدت الوزارة ان "الحكومة تتوجه للقضاء على آفة المخدرات والتي تعتبر من أولويات البرنامج الحكومي"، مشددة على ان "اللجنة المختصة تعتزم إتلاف جميع الكميات المضبوطة في بغداد والمحافظات".