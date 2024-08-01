برشلونة يرفع عرضه المالي لضم نجم لايبزيج

2024-08-01 16:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف خبير سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا فابريزيو رومانو ، اليوم الخميس (1 آب 2024)، عن مواصلة فريق برشلونة الاسباني محاولاته لإتمام صفقة التعاقد مع داني أولمو، لاعب لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، ان "النادي الكتالوني قدم عرضا رسميا جديدا ورفع المقابل المادي إلى 55 مليون يورو"، مبينا ان "العرض يشمل حوافز مالية سهلة التحقيق بقيمة 4 ملايين يورو وأخرى صعبة بقيمة 3 ملايين".

وأضاف أن "البارسا اتفق مع أولمو على عقد مدته 6 مواسم ينتهي في صيف 2030"، مؤكدا ان "أولمو لديه رغبة قوية في العودة مجددا لصفوف برشلونة الذي تدرج بين صفوف ناشئيه".

المصدر: وكالات



