وزير النفط يوجه إدارة الشركات النفطية بحسم مسألة أراضي المنتسبين

2024-08-01 16:12:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع – حسن الفواز

وجه وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الخميس، إدارة الشركات النفطية بالإسراع في حسم موضوع أراضي المنتسبين، فيما أكد أن جهودهم الدعامة الأساسية للاقتصاد.

وقال وزير النفط في كلمة خلال احتفالية توزيع سندات قطع الأراضي بين منتسبي شركة نفط الوسط، حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "نحتفل معاً بتوزيع سندات الأراضي بين منتسبي الوزارة وموظفي شركة نفط الوسط"، مبينا ان "هذه الخطوة مهمة نحو تحقيق الرفاهية والاستقرار لمنتسبي القطاع النفطي".

وأضاف، أن "الحكومة ووزارة النفط، وضعتا نصب أعينها، توفير الحياة الكريمة لمنتسبي القطاع النفطي"، منوها بأن "جهودهم هي الدعامة الأساسية لاقتصاد البلاد".

وأشاد، "بإدارة شركة نفط الوسط والدائرة القانونية في وزارة النفط ودائرة التسجيل العقاري وأمانة بغداد وكافة التشكيلات ذات العلاقة"، داعياً "إدارة الشركات النفطية للإسراع في حسم موضوع الأراضي لمنتسبيها".

وتابع، أن "الوزارة تعمل ضمن المنهاج الحكومي في مسارين متوازيين، الأول الارتقاء بمستوى معيشة العاملين في هذا القطاع الحيوي، أما المسار الثاني فهو يهدف لتطوير البنية التحتية لصناعة النفط والغاز والاستثمار الأمثل للثروات الوطنية".