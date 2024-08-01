2024-08-01 16:18:07 - المصدر: منصة إيشان

علقت نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة للانتخابات الرئاسية المقبلة، كامالا هاريس، على تصريحات المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، الذي تساءل عما إذا كانت منافسته الديمقراطية “هندية” أم “سوداء”. وقال ترامب عن منافسته المحتملة في السباق الرئاسي “هل هي هندية أم سوداء؟”، مما أثار موجة من الاستهجان من جمهور بلغ عدده نحو ألف شخص. وأضاف ترامب: “كانت […]

ظهرت المقالة ترامب يسأل عن منافسته “هندية أم سوداء؟” والأخيرة ترد: نستحق زعيما يفهم اختلافاتنا أولاً على ايشان.