2024-08-01 17:00:08 - المصدر: منصة إيشان

اعرب العاهل السعودي في رسالة عن تمنياته بمواصلة توسيع العلاقات بين ايران والسعودية ومواصلة التنسيق والتشاور بهدف النهوض بالامن والسلام الاقليميين والدوليين. وافادت وكالة الانباء السعودية بأن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعث برسالة إلى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. واضافت ان مستشار العاهل السعودي وزير […]

ظهرت المقالة في رسالة إلى بزشكيان.. العاهل السعودي: نتطلع لاستمرار تنمية علاقات البلدين الشقيقين أولاً على ايشان.