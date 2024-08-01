الأنبار توجز مشاريع الطرق المنفذة خلال النصف الأول من العام الحالي

2024-08-01 17:06:01 - المصدر: واع

الأنبار - واع- أحمد الدليميأوجزت محافظة الأنبار، اليوم الخميس، مشاريع الطرق المنفذة خلال النصف الأول من العام الحالي.وقال مدير طرق وجسور الأنبار وسام رياض محمود العبيدي- لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المشاريع المنفذة تضمنت تبليط مجموعة طرق ريفية في منطقة البو فراج بقضاء الرمادي بطول 6 كم، بالإضافة إلى تبليط مجموعة أخرى في القرية العصرية و زويغير مع طريق مدرسة المعرفة في زنكورة بطول 8065 مترا في الرمادي، فضلاً عن إنشاء قناطر صندوقية لوادي الرويثة على طريق العنكور مفرق الطاش في الرمادي وتبليط الطريق الرئيسي في منطقة (جويبة - البوموسى - البو طه - البوضيدان) بطول 2200 متر في الرمادي".وأضاف العبيدي، أنه "تم كذلك إنشاء طريق رابط مع طريق البو زيدان قرب جامع صلاح الدين في الفلوجة، وأيضاً إنشاء وتبليط طرق في قرية الخفاجية/ ناحية الحقلانية في قضاء حديثة، بالإضافة إلى إنشاء طرق في منطقة الرعود والشيحة في قضاء الكرمة وإنشاء طريق المرمي في جزيرة الكرمة بطول 2 كم وعرض 6 أمتار في قضاء الكرمة".وتابع، أنه "تم أيضاً- خلال النصف الأول من العام الحالي- إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الثانوي جريجب - الفياضية - القنيطرة/ المرحلة الأولى في قضاء القائم، وكذلك تأهيل طريق إبراهيم بن علي المرحلة الرابعة في قضاء الكرمة"، مشيراً إلى، "إنشاء الطريق الخدمي لشارع 40 والطرق الرابطة لمنطقة عرب المشروع ومنطقة حي العمال مع شبكة تصريف الأمطار في قضاء الحبانية وتبليط طرق فرعية في منطقة العنكور في قضاء العامرية".ولفت إلى، أنه "تم تأهيل وتبليط طرق خارج حدود بلدية القائم للأحياء الشمالية والجنوبية في القائم، فضلاً عن أعمال بناء السياج الخارجي لبناية مديرية طرق وجسور الأنبار مع غرف الحرس والاستعلامات في الرمادي وكذلك إنشاء قناطر صندوقية لوادي الرويثة على طريق الطاش الثالثة مفرق العنكور في الرمادي".وواصل، أنه "تم كذلك تأهيل طريق مدخل ناحية الرحالية بالتكسية الحجرية في الرمادي، إلى جانب تبليط طرق ريفية متفرقة في منطقة البكرة في ناحية الفرات بطول 1.5 كم، وتأهيل وتبليط الطريق الرابط بين مشاريع ماء الكرابلة في قضاء القائم، وأيضاً تأهيل وتوسيع سدة البوعلي الجاسم والبوعساف في منطقة الجزيرة في الرمادي وتأهيل وتوسيع سدة البوعلي الجاسم والبوعساف المرحلة السابعة في الرمادي".وأشار إلى، "تأهيل الطريق الرابط بين شارع الصوفية الرئيسي وسدة الصوفية (طريق مستشفى الأورام) بطول 1050 مترا وعرض 14 مترا في مدينة الرمادي، كما تم تأهيل طريق رمادي سامراء- المرحلة الثانية بطول 3 كم، وتبليط طرق ريفية في ناحية حصيبة الشرقية بطول 34279 مترا، فضلاً عن إنشاء طريق الجزارة الرئيسي بطول 2 كم في قضاء الكرمة".