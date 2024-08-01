الإطاحة بعصابة تتاجر بالشرائح غير القانونية في بابل

2024-08-01 17:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الخميس، (1 آب 2024)، عن الإطاحة بعصابة تتاجر بآلاف شرائح الإتصال غير القانونية.

وقال بيان لاعلام الشرطة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وفي عملية نوعية، تمكنت قوة أمنية مشتركة في المحافظة من إلقاء القبض على عصابة متخصصة في التلاعب ببطاقات الماستر كارد والتداول غير المشروع بشرائح الهواتف النقالة (سيم كارت)".

وأوضح، انه "وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني بابل، تمكنت قوة مشتركة من الجهاز، ومكافحة الجريمة المنظمة، والاستخبارات والأمن ، والاستخبارات ومكافحة الإرهاب، والأمن الوطني من تحديد مكان المتهمين وتنفيذ عملية نوعية أسفرت عن القبض على متهمين إثنين وضبط أكثر من ألف شريحة هاتف نقال غير أصولية بحوزتهما".

ولفت البيان الى، "إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات التحقيقية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما".