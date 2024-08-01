توجيه من السوداني بشأن مشروع تشييد المدارس "إيدوبا"

2024-08-01 17:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (1 آب 2024)، باستكمال تحليل عروض الشركات المتقدّمة لمشروع تشييد المدارس (إيدوبا).

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني ترأس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، حيث جرت مناقشة عدد من الملفات والمواضيع المدرجة ضمن مشاريع الصندوق".

وأضاف أن "الاجتماع ناقش الإجراءات الخاصة بإطلاق مشروع (أيدوبا) لتشييد المدارس في بغداد والمحافظات من قبل القطاع الخاص، من حيث تأمين التمويل وآليات الدفع، والجوانب الفنية الأخرى، تمهيداً لإطلاق المشروع الذي يتضمن تشييد أبنية مدرسية حديثة وفق أفضل المواصفات، وضمن نظام البناء والإدامة المستمرة لها".

وجّه السوداني بحسب البيان بـ"تشكيل لجنة من دوائر وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، تتولى عملية فتح وتحليل العروض المقدّمة من قبل شركات القطاع الخاص لبناء المدارس، وكذلك مراجعة العقود التي تُبرم مع المستثمرين في مشاريع الأبنية المدرسية وتدقيقها، وبيان مطابقتها المواصفات والشروط المعتمدة".