مسؤول محلي: عملية امنية مشتركة بين كركوك والسليمانية لتمشيط الشريط الحدودي

2024-08-01 17:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت ادارة ناحية قرهنجير شمال محافظة كركوك، يوم الخميس، انطلاق عملية امنية مشتركة لتمشيط محيط الناحية فيما أكد ان الشريط الحدود من سلسلة حمرين الى اطراف ناحية ليلان في اطراف كركوك والمناطق المحاذية لاقليم كوردستان.

وقال مدير الناحية أفيستا محمد بتصريح لوكالة شفق نيوز، أن" عملية مشتركة انطلقت بمشاركة قوات اتحادية وقوات البيشمركة لتمشيط المناطق المحيطة في الناحية وهي عملية تبحث عن أي تواجد للعصابات الاجرامية وان محيط الناحية أمين ولكن هناك مناطق مشتركة بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية".

وأضاف محمد أن" هناك في الشريط الحدودي من جبال حمرين وصولا الى اطراف ناحية ليان مناطق فراغ امني بحاجة ماسة لسد هذه الفراغات والتي تعنكس على تعزيز امن اطراف كركوك والشريط الحدودي بين كركوك واقليم كوردستان".

وتابع بالقول أن "اللواءين الذين جرى تشكيلهما من البيشمركة والتي هي تابعة لوزارة الدفاع الاتحادية لو تم نشرهما على الأرض سيكون لهما دور مهم في سد الفراغات الأمنية بين كركوك ومناطق الشريط الفاصل مع إقليم كوردستان من جهة أربيل والسليمانية وكركوك، ويضاف لها الشريط الحدودي مع المحافظات المحاذية للإقليم".