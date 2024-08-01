الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية يناقش مشروعات تعليمية وتنظيمية جديدة

2024-08-01 17:56:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد





ترأس رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية. تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والمواضيع المدرجة ضمن مشاريع الصندوق.





تضمن الاجتماع مناقشة الإجراءات المتعلقة بإطلاق مشروع (أيدوبا) لتشييد المدارس في بغداد والمحافظات من قبل القطاع الخاص، بما في ذلك تأمين التمويل وآليات الدفع، والجوانب الفنية الأخرى، وذلك تمهيداً لإطلاق المشروع الذي يتضمن بناء مدارس حديثة وفق أفضل المواصفات، وضمن نظام البناء والإدامة المستمرة لها.





كما تم البحث في المسوّدة الأولية للنظام الداخلي الذي ينظم عمل الصندوق، حيث أكد السيد السوداني على ضرورة اعتماد نظام داخلي غير تقليدي يمكن من المحافظة على فلسفة إنشاء صندوق العراق للتنمية والصناديق المتفرعة منه، وتوجهات المشاريع التي يعتمدها. كما شدد على أهمية اعتماد دليل الحوكمة والموارد البشرية ضمن النظام المعني.





وجه السيد السوداني بتشكيل لجنة من دوائر وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، لتتولى عملية فتح وتحليل العروض المقدمة من قبل شركات القطاع الخاص لبناء المدارس، وكذلك مراجعة العقود التي تبرم مع المستثمرين في مشاريع الأبنية المدرسية وتدقيقها، وبيان مدى مطابقتها للمواصفات والشروط المعتمدة.