2024-08-01 18:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، باستكمال تحليل عروض الشركات المتقدمة لمشروع تشييد المدارس (إيدوبا).وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، حيث جرت مناقشة عدد من الملفات والمواضيع المدرجة ضمن مشاريع الصندوق".وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش الإجراءات الخاصة بإطلاق مشروع (أيدوبا) لتشييد المدارس في بغداد والمحافظات من قبل القطاع الخاص، من حيث تأمين التمويل وآليات الدفع، والجوانب الفنية الأخرى، تمهيداً لإطلاق المشروع الذي يتضمن تشييد أبنية مدرسية حديثة وفق أفضل المواصفات وضمن نظام البناء والإدامة المستمرة لها".وأشار إلى، أن "الاجتماع شهد البحث في المسودة الأولية للنظام الداخلي الذي ينظم عمل الصندوق، إذ أكد السوداني ضرورة أن "يجري اعتماد نظام داخلي غير تقليدي، بما يمكّن من المحافظة على فلسفة إنشاء صندوق العراق للتنمية والصناديق المتفرعة منه وتوجهات ما يعتمده من مشاريع وأن يجري اعتماد دليل الحوكمة والموارد البشرية ضمن النظام المعني".ووجّه السوداني- بحسب البيان- بتشكيل لجنة من دوائر وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، تتولى عملية فتح وتحليل العروض المقدّمة من قبل شركات القطاع الخاص لبناء المدارس وكذلك مراجعة العقود التي تبرم مع المستثمرين في مشاريع الأبنية المدرسية وتدقيقها وبيان مطابقتها المواصفات والشروط المعتمدة".