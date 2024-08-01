مظهر محمد صالح: تصدير التمور العراقية إلى الصين سينعش زراعة النخيل

2024-08-01 18:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن مبادرة تصدير التمور إلى الصين خطوة إيجابية نحو تطوير قطاع النخيل في العراق، وذلك لأنها تحقق هدفين مهمين للعراق. وقال صالح، مصرحاً، اليوم الخميس: إن "مبادرة تصدير التمور إلى الصين تعد خطوة إيجابية تشجع منتجي التمور في بلادنا لتطوير سوق الصادرات تدريجيا وتؤدي في الوقت نفسه إلى الاهتمام بزراعة النخيل على نطاقات تجارية مهمة". وتابع المستشار الحكومي قائلاً: "لكن إزاء الصادرات النفطية الى الصين والتي تزيد على 23 مليار دولار سنوياً، فإنها لا تشكل أي أهمية تذكر حالياً، ما لم تأخذ الصادرات غير النفطية مقادير تنافس الصادرات النفطية". وأوضح، أن "الصين