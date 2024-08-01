2024-08-01 18:24:07 - المصدر: منصة إيشان

رأى المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن مبادرة تصدير التمور العراقية إلى الصين خطوة إيجابية نحو تطوير قطاع النخيل في العراق، فيما أشار إلى أن “الصين ما زالت تتذكر دور التمر العراقي الذي أطلق عليه الصينيون آنذاك (ثمرة الإنقاذ العراقية من المجاعة) خلال سنوات 1959 – 1961. ونقلت وكالة الأنباء العراقية […]

ظهرت المقالة بكين لا تنسى “فزعة العراقيين”.. العراق يترقب “ثمار” مبادرة تصدير تموره إلى الصين أولاً على ايشان.