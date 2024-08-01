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هل اقتربت “الحرب الشاملة”؟.. أمريكا تنشر 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط بينها حاملة طائرات

هل اقتربت “الحرب الشاملة”؟.. أمريكا تنشر 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط بينها حاملة طائرات
هل اقتربت “الحرب الشاملة”؟.. أمريكا تنشر 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط بينها حاملة طائرات
2024-08-01 18:24:07 - المصدر: منصة إيشان

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن واشنطن نشرت 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط، شملت حاملة طائرات، ومجموعة واسب البرمائية المكونة من ثلاث سفن تضم أكثر من 4 آلاف من مشاة البحرية والبحارة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البنتاغون، أن السفن شملت حاملة الطائرات “يو إس إس ثيودور روزفلت” والسفن الحربية المرافقة لها ومجموعة “واسب” البرمائية […]

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