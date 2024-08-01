2024-08-01 18:24:07 - المصدر: منصة إيشان

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن واشنطن نشرت 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط، شملت حاملة طائرات، ومجموعة واسب البرمائية المكونة من ثلاث سفن تضم أكثر من 4 آلاف من مشاة البحرية والبحارة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البنتاغون، أن السفن شملت حاملة الطائرات “يو إس إس ثيودور روزفلت” والسفن الحربية المرافقة لها ومجموعة “واسب” البرمائية […]

ظهرت المقالة هل اقتربت “الحرب الشاملة”؟.. أمريكا تنشر 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط بينها حاملة طائرات أولاً على ايشان.