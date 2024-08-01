2024-08-01 18:24:07 - المصدر: منصة إيشان

لوح الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الخميس، بالحرب المفتوحة، بعد تصاعد الأحداث في المنطقة، والغارات التي ينفذها الكيان الصهيوني، لا سيما استهداف القيادي فؤاد شكر ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. وقال نصر الله في كلمة، له رداً على اغتيال فؤاد شكر، وتابعتها منصة “إيشان”، إن “استهداف المبنى المدني المليء […]

ظهرت المقالة ملوحاً بالحرب المفتوحة.. نصر الله: ما يحدث هو معركة كبرى ساحتها غزة وجنوب لبنان والعراق واليمن وإيران أولاً على ايشان.