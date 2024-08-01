بالصور.. عودة أكثر من 500 نازح من أربيل الى نينوى

2024-08-01 18:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، ايفان فائق جابرو، اليوم الخميس، (1 اب 2024)، عن عودة أكثر من (500) نازح من مخيمي حسن شام والخازر في محافظة أربيل إلى مناطقهم الأصلية في محافظة نينوى.

ونقل بيان للهجرة، تلقته "بغداد اليوم"، عن جابرو قولها، ان "محافظة نينوى شهدت اليوم عودة (521) نازحاً كانوا يقطنون مخيمي حسن شام u2 والخازر في محافظة أربيل".

ووجهت وزيرة الهجرة "كوادر الوزارة بشمول الأسر العائدة حديثاً بالمنح المالية والمساعدات الإغاثية والسلع المعمرة لدعم الاستقرار في مناطق العودة وإعادة الحياة إليها".



