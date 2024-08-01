صلاح الدين تسجل إصابة بالحمى النزفية لرجل زار مستشفى الشفاء في الموصل

2024-08-01 18:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت صحة نينوى يوم الخميس، عن تسجيل اصابة جديدة بالحمى النزفية لرجل في محافظة صلاح الدين لكنه زار وتلقى العلاج في إحدى مستشفيات الموصل.

وقال مصدر في صحة نينوى لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة صلاح الدين سجلت حالة إصابة بالحمى النزفية لرجل في الثلاثينات من عمره ويتلقى العلاج في مستشفى الشفاء بالموصل".

‏وأوضح المصدر، أن "الحالة سُجلت ضمن محافظة صلاح الدين وتحديدا بقضاء الشرقاط التي ينحدر منها المصاب لكنه حظر إلى الموصل وتلقى العلاج في مستشفى الشفاء"، مبينا أن "الصحة العامة في العاصمة بغداد أكدت إصابة المريض بالحمى النزفية وهو يخضع للعلاج اللازم في الموصل".

‏وكانت صحة نينوى قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس عن تسجيل حالتي إصابة بالحمى النزفية بمدينة الموصل، أحد هذه الحالات لامرأة توفيت داخل مستشفى الشفاء في الموصل.