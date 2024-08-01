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وزير الكهرباء يصدر 7 توجيهات لدائرة توزيع بغداد

وزير الكهرباء يصدر 7 توجيهات لدائرة توزيع بغداد
وزير الكهرباء يصدر 7 توجيهات لدائرة توزيع بغداد
2024-08-01 19:00:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
أصدر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، 7 توجيهات لدائرة توزيع بغداد، فيما شدد على ضرورة تحسين جودة الخدمة الكهربائية المقدمة ‏للمواطنين في العاصمة.
وقالت الوزارة- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل أجرى زيارة إلى دائرة توزيع ‏بغداد وعقد اجتماعاً موسعاً مع المسؤولين ومديري القواطع ومراكز الصيانة؛ لمراجعة ‏نتائج حملات التأهيل الأولى والثانية ومعالجة مشاكل الاختناقات في بعض مناطق ‏العاصمة".
وأضافت، أن "الاجتماع صدر عنه عدة توجيهات مهمة من الوزير، أبرزها:‏
‏- استمرار حملات التأهيل وتجهيز مراكز الصيانة والقطاعات بالمواد الحاكمة والمحولات.‏
‏- تكثيف متابعة أعمال الصيانة وضمان جودتها.‏
‏- مراقبة أحمال المغذيات ومعالجة الأحمال العالية للتخفيف عنها.‏
‏- تعزيز التعاون بين الأقسام الساندة والفنية لمتابعة حملات التأهيل.‏
‏- توزيع المحولات وفقاً للأولوية والأهمية والاحتياج.‏
‏- تشخيص المناطق التي تعاني من اختناقات في الشبكة ووضع حلول عاجلة لها.‏
‏- تعزيز الرقابة على عمل مراكز الصيانة لضمان الاستجابة السريعة للطوارئ.‏
وأكد الوزير، "على أهمية هذه الإجراءات في تحسين جودة الخدمة الكهربائية المقدمة ‏للمواطنين في العاصمة بغداد"، مشدداً على، "ضرورة تضافر الجهود لتحقيق النتائج ‏المرجوة في توفير ساعات تجهيز مستقرة ومستدامة".

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