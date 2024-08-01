وزير الكهرباء يصدر 7 توجيهات لدائرة توزيع بغداد
2024-08-01 19:00:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
أصدر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، 7 توجيهات لدائرة توزيع بغداد، فيما شدد على ضرورة تحسين جودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين في العاصمة.
وقالت الوزارة- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل أجرى زيارة إلى دائرة توزيع بغداد وعقد اجتماعاً موسعاً مع المسؤولين ومديري القواطع ومراكز الصيانة؛ لمراجعة نتائج حملات التأهيل الأولى والثانية ومعالجة مشاكل الاختناقات في بعض مناطق العاصمة".
وأضافت، أن "الاجتماع صدر عنه عدة توجيهات مهمة من الوزير، أبرزها:
- استمرار حملات التأهيل وتجهيز مراكز الصيانة والقطاعات بالمواد الحاكمة والمحولات.
- تكثيف متابعة أعمال الصيانة وضمان جودتها.
- مراقبة أحمال المغذيات ومعالجة الأحمال العالية للتخفيف عنها.
- تعزيز التعاون بين الأقسام الساندة والفنية لمتابعة حملات التأهيل.
- توزيع المحولات وفقاً للأولوية والأهمية والاحتياج.
- تشخيص المناطق التي تعاني من اختناقات في الشبكة ووضع حلول عاجلة لها.
- تعزيز الرقابة على عمل مراكز الصيانة لضمان الاستجابة السريعة للطوارئ.
وأكد الوزير، "على أهمية هذه الإجراءات في تحسين جودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين في العاصمة بغداد"، مشدداً على، "ضرورة تضافر الجهود لتحقيق النتائج المرجوة في توفير ساعات تجهيز مستقرة ومستدامة".
أصدر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، 7 توجيهات لدائرة توزيع بغداد، فيما شدد على ضرورة تحسين جودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين في العاصمة.
وقالت الوزارة- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل أجرى زيارة إلى دائرة توزيع بغداد وعقد اجتماعاً موسعاً مع المسؤولين ومديري القواطع ومراكز الصيانة؛ لمراجعة نتائج حملات التأهيل الأولى والثانية ومعالجة مشاكل الاختناقات في بعض مناطق العاصمة".
وأضافت، أن "الاجتماع صدر عنه عدة توجيهات مهمة من الوزير، أبرزها:
- استمرار حملات التأهيل وتجهيز مراكز الصيانة والقطاعات بالمواد الحاكمة والمحولات.
- تكثيف متابعة أعمال الصيانة وضمان جودتها.
- مراقبة أحمال المغذيات ومعالجة الأحمال العالية للتخفيف عنها.
- تعزيز التعاون بين الأقسام الساندة والفنية لمتابعة حملات التأهيل.
- توزيع المحولات وفقاً للأولوية والأهمية والاحتياج.
- تشخيص المناطق التي تعاني من اختناقات في الشبكة ووضع حلول عاجلة لها.
- تعزيز الرقابة على عمل مراكز الصيانة لضمان الاستجابة السريعة للطوارئ.
وأكد الوزير، "على أهمية هذه الإجراءات في تحسين جودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين في العاصمة بغداد"، مشدداً على، "ضرورة تضافر الجهود لتحقيق النتائج المرجوة في توفير ساعات تجهيز مستقرة ومستدامة".