الهجرة: عودة أكثر من 500 نازح إلى مناطق سكناهم في نينوى

2024-08-01 19:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، عودة أكثر من 500 نازح من مخيمي حسن شام والخازر إلى مناطق سكناهم في محافظة نينوى.وقالت الوزارة- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رغبة الأسر النازحة في مخيمات محافظة أربيل مستمرة بالعودة إلى مناطق سكناها الأصلية طوعياً تماشياً مع البرنامج الحكومي لإنهاء ملف النزوح في البلاد".وأضافت، "شهدت محافظة نينوى اليوم، عودة (521) نازحاً كانوا يقطنون مخيمي حسن شام u2 والخازر في محافظة أربيل".وتابع البيان، أن "وزيرة الهجرة وجهت كوادر الوزارة بشمول الأسر العائدة حديثاً بالمنح المالية والمساعدات الإغاثية والسلع المعمرة؛ لدعم الاستقرار في مناطق العودة وإعادة الحياة إليها".