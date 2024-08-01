الرافدين يطلق رواتب المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية لشهر آب الحالي

2024-08-01 19:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، إطلاق رواتب المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية لشهر آب الحالي .وقال المكتب الإعلامي للمصرف- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء".وأضاف، أن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب ومن وصلته الرسائل النصية تسلم راتبه من شبكة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات أو من مكاتب الصرف الخاصة أو من أي مكان يتواجد فيه".