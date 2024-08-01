نيجيرفان بارزاني ينعى رئيس رابطة الانصار الشيوعيين: من أبرز قادة معركة هندرين

2024-08-01 19:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نعى نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان اليوم الخميس، رئيس رابطة الانصار الشيوعيين العراقيين.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "‏بحزن وأسى عميقين تلقينا نبأ رحيل المناضل والشخصية الوطنية نعمان علوان سهيل التميمي (ملازم خضر) رئيس رابطة الأنصار الشيوعيين العراقيين".

وأضاف "‏كان الراحل مناضلًا في الحزب الشيوعي العراقي، ومن أبرز قادة معركة هندرين 1966 إبان ثورة أيلول المجيدة، كرّس حياته للنضال في سبيل عراق ديمقراطي، فنال تقدير رفاقه والقيادات الوطنية الكوردية والعراقية".

وتابع "‏وإذ نعزي عائلة وذوي ورفاق الفقيد، ونشاركهم أحزانهم، ندعو الله جل وعلا أن يتغمد روحه الطاهرة برحمته وعطفه".