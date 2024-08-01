مسعود بارزاني والقنصل الفرنسي يبحثان 3 ملفات ويؤكدان على تطوير العلاقة

2024-08-01 19:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، مع القنصل العام الفرنسي في اربيل، جان بريم 3 ملفات.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات السياسية في العراق والمنطقة، والعلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية الاتحادية، فضلاً عن الانتخابات البرلمانية الكوردستانية المقبلة".

كما جرى التأكيد على علاقات الصداقة والتاريخية بين إقليم كوردستان وفرنسا وتطوير هذه العلاقات.