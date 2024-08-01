الكويت: الهجوم الأخير على جرف النصر لم ينطلق من أراضينا

2024-08-01 20:06:06 - المصدر: قناة الثامنة

أكدت دولة الكويت، اليوم الخميس، عدم استخدام أراضيها في استهداف دول الجوار. إذ نفى بيان لرئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، "صحة الادعاءات باستخدام أراضي وقواعد كويتية كمنطلق لاستهداف دول الجوار". وشدد البيان، على أن "رئاسة الأركان لم ولن تسمح باستخدام أو اختراق أجوائها أو أن تكون أراضيها منطلقاً للاعتداء على أي من الدول الشقيقة والصديقة". جدير بالذكر أن قصفاً عنيفاً بطائرة مسيرة طال قبل أيام، نفذته قوات أمريكية على مقر للحشد الشعبي في جرف النصر ببابل.