2024-08-01 20:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد خالد العرداوي، اليوم الخميس (1 آب 2024)، ان العراق لايمكنه ابعاد نفسه عن "حافة الهاوية" وحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لن تستطيع لعب دور التهدئة الى النهاية مع تصاعد الاحداث الخطيرة في المنطقة.

وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الوضع في المنطقة بعد اغتيال فؤاد شكر واسماعيل هنية وقصف جرف الصخر يبدو معقدا للغاية، فالحرب في غزة تتسع يوما بعد آخر، وأن تورط قوى عراقية فيها أمر حتمي لا مفر منه".

وبين ان "العراق يفتقر الى وحدة القيادة والسيطرة على قراره السياسي والامني، مما يزيد من حرج وصعوبة الموقف على حكومته الحاضرة برئاسة السوداني، ولذا فأن أية استراتيجية تتخذها بغداد للنأي بالنفس عن هذه الحرب لن يكتب لها النجاح، طالما وجدت أطراف سياسية وعسكرية عراقية ترتبط قراراتها النهائية ومصالحها بدول وقوى خارجية، وتعطي ارتباطها الخارجي الاولوية على ارتباطها بقرارات حكومة بغداد".

وأضاف انه "لقد بذلت حكومة السوداني أقصى ما لديها من قدرات لضبط هذه الأطراف لتحقيق توازن هش بين اشتراطات التعاون والتحالف معها، ومتطلبات السياسة الخارجية العراقية، ولكنها لن تستطيع لعب هذا الدور الى النهاية، مما يعني ان احتمالات خروج الأوضاع عن السيطرة متوقع للغاية".

واكد الحرس الثوري الايراني ان الرد على اغتيال هنية سيكون قاسيا وتشترك به "الكتلة الضخمة لمحور المقاومة من بينها ايران"، مايعني ان الرد على اسرائيل ستشارك به جميع الفصائل بدول المحور.

من جانبها اكدت الفصائل العراقية استعدادها للرد على الكيان الصهيوني وامريكا خصوصا بعد الضربة الاخيرة لمقر للواء 47 حشد شعبي في جرف الصخر، وكذلك اغتيال القيادي الكبير في حزب الله اللبناني فؤاد شكر، بالاضافة الى الاستعداد المسبق اصلا لاي تصعيد واندلاع حرب في جنوب لبنان.

وكشفت تقارير عربية عن ان الفصائل ابلغت السوداني بأن الهدنة مع الجانب الامريكي ستنتهي في 1 اب، مايعني ان يوم غد ستنتهي الهدنة رسميًا.



