محافظ الديوانية: نعمل بوتيرة متصاعدة لإنجاز طريق (يا حسين) قبل زيارة الأربعين

2024-08-01 20:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - صفات العزاويأكد محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي، اليوم الخميس، أن العمل متواصل وبوتيرة متصاعدة لإنجاز طريق (يا حسين) قبل زيارة الأربعين.وقال الزاملي- في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي المركزي وفريق كتيبة هندسة ميدان الفرقة الخاصة التابعة لرئاسة الوزراء مع الحكومة المحلية في الديوانية أشرفوا على أعمال طريق يا حسين حيث وصل لنسب إنجاز متقدمة".وأضاف، أن "العمل قسم إلى محورين بدعم وإسناد كتيبة هندسة ميدان الفرقة الخاصة التابعة لرئاسة الوزراء، حيث تضمن المحور الأول طريق (ديوانية - شافعية) وبمشاركة آليات مديرية بلديات الديوانية والمحور الثاني طريق (ديوانية - حلة) بمشاركة آليات مديرية بلدية الديوانية".وأشار إلى، أن "هنالك عملا متصاعدا للإسراع في إنجاز طريق (يا حسين) قبل الزيارة الأربعينية".