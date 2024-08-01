2024-08-01 20:54:01 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديأوعز محافظ صلاح الدين بدر الفحل، اليوم الخميس، بتأهيل عدد من الشوارع والأحياء في قضاء بيجي، فيما أعلنت قائمقامية قضاء بيجي موافقة وزارة الكهرباء على إعادة تأهيل محطة العصرية الغازية.وقال قائمقام قضاء بيجي عادل أحمد علي- لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظ صلاح الدين بدر الفحل زار مقر قضاء بيجي برفقة عضو لجنة الطاقة النيابية بشرى القيسي وعضو مجلس المحافظة أشواق الجبوري ومعاون المحافظ لشؤون الطاقة أركان الجبوري، حيث تناول الاجتماع المشاريع المتلكئة في القضاء، وأوعز المحافظ بتأهيل شارع التموينية والتربية، إضافة إلى شارع الحي العسكري وشارع حي المهندسين وتل الزعتر، إلى جانب تأهيل الحي الصناعي، وشارع المعارض والمطاحن".وأضاف علي، أنه "كانت هناك زيارة لجسر الفتحة الذي سيدخل الخدمة نهاية العام الحالي، وكذلك الأعمال الجارية في شارع المزرعة".وطالب قائمقام قضاء بيجي، "بدعم القضاء بالكوادر الخدمية والبلديات والماء والمجاري والكهرباء، وكذلك هناك مشروع للطاقة المتجددة، حيث تم تحديد مساحة 2000 دونم في منطقة الحجاج لإنشاء محطة كهرباء لإنتاج 250 ميغاواط ضمن شبكة صلاح الدين".وأضاف، "كما تحدد موقع آخر في قضاء العلم، لإنشاء محطة تنتج 250 ميغاواط، وكذلك في قضاء سامراء لإنتاج 300 ميغاواط، والتي تربط على الشبكة الوطنية في صلاح الدين".وأكد علي، أن "هناك لقاء لمحافظ صلاح الدين مع وزير الكهرباء، حيث تمت الموافقة على تأهيل محطة الطاقة العصرية الغازية، وسيتم استئناف العمل بتأهيل مباشر في نفس الموقع، والتي من المؤمل أن تسهم بإنتاج 1100 ميغاواط".