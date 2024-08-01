تحذير من عودة التصعيد بين الفصائل والأمريكان في العراق

2024-08-01 20:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب ياسر وتوت، اليوم الخميس (1 آب 2024)، من عودة التصعيد بين الفصائل المسلحة والأمريكان خلال المرحلة المقبلة.

وقال وتوت لـ "بغداد اليوم، إن "عودة الصراع والتصعيد ما بين الفصائل والأمريكان، خطر على العراق وله تداعيات على عموم الاستقرار وهذا يضر بسمعة الحكومة ويحرجها كثيرا داخليا وخارجيا".

وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيسعى الى تهدئة الأوضاع ما بين الفصائل والأمريكان، فهو يدرك جيدا خطورة اي تصعيد مرتقب على أوضاع العراق والسوداني نجح سابقا في تهدئة الأوضاع وغير مستبعد نجاحه بتحركاته للتهدئة مجدداً".

وتتحشد فصائل "محور المقاومة" في العراق اسوة بلبنان واليمن وفلسطين للرد على 3 ضربات امريكية اسرائيلية طالت مقرات وقادة كبار في المحور، بينهم اسماعيل هنية وفؤاد شكر، كما اسفرت ضربة امريكية مؤخرا بسقوط 4 ضحايا من كتائب حزب الله العراق في ضربة طالت مقرا هندسيا لتصنيع الطائرات المسيرة في جرف الصخر.