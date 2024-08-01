دعوة لانعقاد جلسة مجلس محافظة ديالى في بغداد الليلة

2024-08-01 21:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس السن لمجلس محافظة ديالى، تركي جدعان، اليوم الخميس، (1 آب 2024) أعضاء مجلس المحافظة للاجتماع واستئناف جلسة المجلس.

وقال الجدعان في رسالة عممها على كروب أعضاء المجلس، دعاهم فيها "لاستئناف الجلسة الأولى للمرة الرابعة بعد انعقادها في الخامس من شباط الماضي".

ولفت الى ان الجلسة المقررة اليوم تكون "في فندق الرشيد في العاصمة بغداد بتمام الساعة التاسعة مساءً، وفقاً للطلب المقدم من قبل عدد من اعضاء المجلس".

وتتلخص أزمة ديالى بوجود 3 رؤى مختلفة، الاولى تتعلق بالمحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على اعادة انتخابه محافظًا من جديد، والثانية تتعلق بقوى الإطار التي تريد منح المنصب لدولة القانون الذي لا يمتلك اي مقعد في ديالى اساساً، والثالثة بالقوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ للقوى الشيعية في مجلس ديالى ما يجعلها ترى ان منصب محافظ ديالى يجب ان يكون من حصتها هذه المرة.

وفي آخر تطورات الأزمة كشف عضو مجلس ديالى اوس إبراهيم، لـ"بغداد اليوم"، في 26 من تموز الماضي عن استمرار الخلافات وعدم التوافق بين كتلة بدر ودولة القانون بخصوص ازمة ديالى السياسية،" مبيناً، أن "عقدة ديالى باتجاه "التأزم".