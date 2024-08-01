2024-08-01 21:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي صادق عطية اليوم الخميس (1 آب 2024)، ملخص حالة الطقس ليوم غد الجمعة، حيث تتسبب رياح شمالية بانخفاض درجات الحرارة.

وقال عطية في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "نشاطا للرياح السطحية الشمالية الغربية سيؤثر في وسط وجنوب البلاد ويثير الغبار نهارا في المناطق الصحراوية والطرق الخارجية".

وبين أن "هباتها تصل لنحو 60 كم/ ساعة بسبب انحدار ضغطي عالي، يستوجب أخذ الحذر في القيادة".

واشار الى أن "هبوب الرياح من شرق المتوسط يسبب انخفاضا بدرجات الحرارة بفارق درجتين الى 3 عن يوم الخميس لكن الأجواء تستمر شديدة الحرارة نهارا وحارة ليلا".