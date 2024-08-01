2024-08-01 21:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، (1 اب 2024)، عن عودة 151 نازحاً عراقياً من المناطق الواقعة على الحدود التركية السورية الى البلاد.

ونقل بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، عن رئيس لجنة استقبال العراقيين على الشريط الحدودي، مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة صفاء حسين، قوله ان "151 مواطنا عراقيا عادوا طوعاً من مخيمات (اكدة، تل ابيض ورأس العين) المتواجدات على الحدود السورية التركية الى ارض الوطن براً وعبر منفذ ابراهيم الخليل، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة طوعياً".

وبين، انه "ومن خلال التعاون المشترك بين مكتب الوزارة والسفارة العراقية في انقرة و القنصلية العراقية في غازي عنتاب وفرع الوزارة في محافظة دهوك، تمت إعادة العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار".

وأضاف حسين، ان "العودة جاءت بعد استكمال كافة إجراءات دخولهم إلى البلاد" مؤكداً" استمرار الوزارة في استقبال وإعادة جميع الاسر الراغبة بالعودة إلى أرض الوطن طوعاً".