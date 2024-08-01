الفياض والمحمداوي يبحثان خطط تأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)

2024-08-01 22:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الخميس، مع نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اًول ركن قيس المحمداوي الخطط الخاصة بتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع).وقالت مديرية إعلام الحشد الشعبي- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، التقى نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اًول ركن قيس المحمداوي".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء، التباحث في مجمل الأوضاع الأمنية وأهمية رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الحشد الشعبي وبقية صنوف القوات المسلحة لمواجهة أي تحديات أمنية في البلاد".وتابع، "كما تناول اللقاء التباحث في الخطط الخاصة بتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)، وتكثيف النشاط الاستخباري لتأمين طريق الزائرين وإنجاح الزيارة المليونية".