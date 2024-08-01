السوداني يشدد على الجاهزية للمستجدات الأمنية الطارئة

2024-08-01 22:00:08 - المصدر: قناة الثامنة

وجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، باليقظة والجاهزية للمستجدات الأمنية الطارئة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء- في بيان تلقته الثامنة، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أجرى زيارة إلى مقر قيادة عمليات بغداد، واطلع هناك على تفاصيل الخطط الأمنية وسير العمل الأمني، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات بغداد والسكرتير الشخصي للقائد العام وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية والعسكرية". وأضاف البيان، أن "السوداني أكد- خلال الزيارة- ضرورة اليقظة والجاهزية الدائمة للمستجدات الأمنية الطارئة وكذلك رفع مستوى التنسيق الاستخباري والمعلوماتي بين الأجهزة الأمنية في قواطع العمليات وتحديث