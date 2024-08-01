محافظة بغداد: نسب إنجاز متقدمة في 4 مستشفيات وتخصيص 200 مليار لقطاع الخدمات

2024-08-01 22:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - نور الزيديأعلنت محافظة بغداد، اليوم الخميس، عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في 4 مستشفيات وإتمام العمل بعدة مراكز صحية، فيما كشفت عن خطة خاصة لمناطق شرق القناة بناء على توجيهات رئيس الوزراء فضلاً عن تخصيص مبلغ 200 مليار لقطاع الخدمات.وقال مدير قسم الهندسة في محافظة بغداد حيدر كريم العبيدي- في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحافظة تعمل في قطاعات الصحة والتربية بالإضافة إلى الخدمات الأساسية (الماء والمجاري)، مشيرا إلى فتح قنوات العمل مع الوزارات الاتحادية في المشاريع الخدمية".وأضاف، أن "مشاريع القطاع الصحي وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة"، موضحا، أن "نسبة الإنجاز في مستشفى الشعب بلغت 82 % والحرية 65% والفضيلية 80 % والنعمان بنسبة إنجاز 70٪ بالإضافة إلى إنجاز أربعة مراكز صحية في الزعفرانية والدورة وأبي غريب وحي البنوك".وتابع، "في الملف التربوي تعمل محافظة بغداد مع ست مديريات في محافظة بغداد"، مبينا، أن "محافظة بغداد أنجزت أعمال 449 مدرسة وإضافة ملاحق لـ336 مدرسة شاملة القاعات والصفوف و الدورات الصحية".وكشف العبيدي عن تعاون لمحافظة بغداد مع الوزارات الاتحادية، مشيرا إلى إنجاز أعمال البطاقة الموحدة في مركز العاصمة ومشروع البطاقة الموحدة في مدينة الصدر ومول النخيل".وبين العبيدي، أن "لقطاعات الخدمات ضمن البلديات خارج حدود أمانة بغداد أعمالا على عاتق المحافظة متعلقة بـ16 بلدية تابعة للأقضية والنواحي شاملة أعمال الإكساء والتبليط والمجاري"، موضحا، أن "اعمال الإكساء مستمرة في قضاءي المحمودية والحسينية بالإضافة إلى أعمال إنشاء مجاري سبع البور والنهروان والوحدة".وكشف العبيدي عن، "خطة خاصة لمنطقة شرق القناة بناء على توجيهات رئيس الوزراء وتخصيص مبلغ 200 مليار لقطاع الخدمات".وكشف العبيدي في وقت سابق عن مشروع يتعلق بطرح النفايات السائلة في النهر وكذلك مشروع وضع 23 وحدة معالجة للمواد السائلة المطروحة من المستشفيات الموزعة بواقع 15 مستشفى في جانب الرصافة و8 مستشفيات في جانب الكرخ لمعالجة مياه الصرف الصحي.