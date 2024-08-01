2024-08-01 22:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن مكتب إحصاء العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، تسجيله ارتفاعاً بتكاليف العمالة بنسبة 2.3% في الربع الثاني من العام، فيما أشار إلى تحقيق تسارع في نمو إنتاجية العمال في الولايات المتحدة في الربع الثاني.وقال مكتب الإحصاء: إن "إنتاجية القطاع غير الزراعي، التي تقيس إنتاجية العامل في الساعة، زادت بمعدل سنوي قدره 2.3 بالمئة في الربع الماضي، بعد ارتفاعها بوتيرة معدلة بالزيادة، بلغت 0.4 في المئة، في فترة يناير (كانون الثاني) - مارس (آذار).وأفادت الحكومة يوم الأربعاء بأن تكاليف العمالة السنوية ارتفعت بنسبة 2.3% في الربع الثاني، وكذلك ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أعلى مستوى له منذ 11 شهراً، الأسبوع الماضي، مما يشير إلى التراجع في سوق العمل، على الرغم من أن المطالبات تميل إلى التقلب في هذا الوقت من العام.وقالت وزارة العمل، اليوم الخميس، إن الطلبات الأولية على إعانات البطالة الحكومية زادت 14 ألف طلب إلى 249 ألف طلب معدَّل موسمياً للأسبوع المنتهي في 27 يوليو (تموز)، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) من العام الماضي.