اتحاد الكرة العراقي: كاساس طالب بزيادة عقده بنحو مليون دولار

2024-08-01 22:18:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفى عضو اتحاد الكرة أحمد الموسوي اليوم الخميس، وجود ازمة سكن لدى مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس في بغداد، مشيرا إلى أن كل ما يثار مجرد "ضجة إعلامية" عارية عن الصحة.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز؛ ان اتحاد الكرة ملتزم بتنفيذ بنود العقد مع كاساس، من بينها السكن و تذاكر السفر"، لافتا إلى أن "المدرب الإسباني سيصل غداً إلى العاصمة للشروع بعمله".

وأضاف ان "كاساس طالب بزيادة قيمة عقده التدريبي و شكلنا لجنة من النائبين الاول و الثاني علي جبار و يونس محمود و المتحدث، للنظر بزيادة المبلغ المالي".

وتابع لقد اجتمعنا مع مدير اعمال كاساس (اونلاين) و طالب بمبلغ مليون دولار فوق قيمة عقده البالغة 730 ألف دولار".

وكشف الموسوي "القيمة المالية الإجمالية الحالية لعقد كاساس وكادره التدريبي البالغة 1300000 مليون وثلاثمائة ألف دولار"، مبيناً أنه "سيتم طرح هذا الأمر في الاجتماع اتحاد الكرة القادم و نقترح رقماً مالياً يضاف لقيمة العقد".

واستطرد قائلاً: "نحن نعمل لترتيب جميع الأمور التي تسهم في تأهلنا إلى نهائيات كأس العالم".

وكانت مصادر تحدثت عن وجود ازمة حقيقية حاصلة لمدرب منتخبنا الوطني كاساس ومالك شقته التي يستأجرها في بوابة العراق.

وقد افاد مصدر مقرب للسيد ماهر وهو رجل أعمال ينشط بمجال الاثاث ومالك للوحدة السكنية التي يقطن فيها مدرب المنتخب العراقي، الاسباني خيسوس كاساس، ان الاتحاد العراقي لم يدفع مستحقات الإيجار الشهري للمدرب منذ شهر مارس المنصرم اي ما يقارب خمسة أشهر على التوالي. وبأنه على الرغم من مطالباته المستمرة لدفع المستحقات للأشهر الماضية، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء رسمي ضد المدرب احتراماً له ولمهمته الوطنية مع العراق.

ومن جهته؛ عبّر كاساس عن شعوره بالحرج من هذا الوضع مُقدراً موقف السيد ماهر بعدم مطالبته بإخلاء شقته بعد مناشدات طويلة وعريضة، وان باقي أعضاء الكادر الاسباني كانوا قد اُجبروا على إخلاء إحدى الشقق التابعة للبوابة بعد أن تأخر الاتحاد بدفع الايجار لأشهر طويلة مما جعلهم يبحثون عن اخرى داخل نفس المجمع.