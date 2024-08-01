2024-08-01 22:42:09 - المصدر: منصة إيشان

قال موقع “أكسيوس” الأمريكي، إن الولايات المتحدة أعلنت حالة الاستنفار القصوى لصد الهجوم الإيراني المتوقع على الكيان الإسرائيلي خلال الأيام القليلة المقبلة. ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤولين عسكريين أمريكيين إن “إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشعر بقلق شديد إزاء تطورات الشرق الأوسط كما أنها تخشى من أنها ليست قادرة على تحشيد التحالف الدولي لصد الهجوم […]

ظهرت المقالة “أكسيوس”: واشنطن تعلن حالة الاستنفار لصد الهجوم الإيراني على إسرائيل.. سينفذ هذه الأيام أولاً على ايشان.