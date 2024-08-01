2024-08-01 22:42:09 - المصدر: منصة إيشان

“شسوّي يا بويّة، شلعوا گلبي”.. كلماتٌ قالها أبو صالح الباوي (63 سنة) وهو “يعاني” من مراجعته المستمرة إلى مستشفى ابن الهيثم للعيون منذ حوالي 4 أشهر، ويتنقل بين الغرف التي تغص أبوابها بمئات المواطنين المتراكمين فوق بعضهم. يقع المستشفى في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، وخلال تجوّل منصة “إيشان” بين ممراته، وجدت مراجعين يجلس بعضهم […]

ظهرت المقالة “إيشان” ترصد.. مستشفى ابن الهيثم يفقأ عيون مراجعيه بالانتظار: ومناشدات إلى السوداني أولاً على ايشان.