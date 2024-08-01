منتخب شباب البحرين يصل إلى مطار النجف الدولي

2024-08-01 23:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعوصل منتخب شباب البحرين، اليوم الخميس إلى مطارِ النجف الدوليّ، تمهيدا لدخوله في معسكر تدريبي في مدينة البصرة.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "منتخب شباب البحرين وصل إلى العراق اليوم الخميس عبر مطارِ النجف الدوليّ، وكان في استقبالهم رئيسُ الاتحاد الفرعيّ لكُرةِ القدم في محافظةِ النجف علي جابر الغزالي، حيث سيعسكرُ المنتخب البحريني في مدينةِ البصرة، ويخوضُ مباراتين وديتين أمام منتخب شباب العراق يومي 3 و 6 من الشهر الحالي تحضيراً لتصفياتِ كأس آسيا دون 20 عاماً".